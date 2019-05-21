Нарышкин назвал тревожным сценарий развития событий вокруг Ирана

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В Службе внешней разведки (СВР) России оценили ситуацию, которая развивается вокруг Ирана. По словам главы ведомства Сергея Нарышкина, сценарий событий очень тревожный.
Нарышкин назвал тревожным сценарий развития событий вокруг Ирана
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

Об этом Нарышкин сказал во время общения с журналистами в Душанбе, где прошло заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Причины для всех понятны: история с выходом США из так называемой иранской ядерной сделки. Причём большая часть стран уверены, что Иран полностью выполняет свои обязательства по этой сделке, поэтому нагнетание ситуации со стороны США приобретает, конечно, опасный характер», — цитирует главу СВР ТАСС.

Он отметил, что для стран важно «сдерживать свои эмоции и порывы».

Ранее Иран официально прекратил выполнение отдельных пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В МИД России прокомментировали решение Тегерана по СВПД.

Востоковед Гумер Исаев оценил в беседе с НСН решение Ирана прекратить выполнение ряда обязательств по ядерной сделке.

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