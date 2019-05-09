Заседание СБ ООН по ситуации в Сирии пройдёт в конце мая

Заседание Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии запланировано на конец мая. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.

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Он отметил, что подобные заседания проводятся регулярно. По словам Вершинина, члены СБ ООН обсуждают Сирию с точки зрения политического процесса и гуманитарной ситуации. «Такое заседание тоже запланировано на конец месяца», — заявил он. По его словам, российская сторона отмечает реальное продвижение по формированию конституционного комитета. Ранее дипломатический источник заявил, что СБ ООН 10 мая проведёт закрытое заседание по Сирии.