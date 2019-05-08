Источник: СБ ООН 10 мая проведёт закрытое заседание по Сирии

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Совет Безопасности ООН намерен провести внеочередную закрытую встречу для обсуждения гуманитарной ситуации, сложившейся в сирийском Идлибе, 10 мая. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», — уточнил собеседник агентства.

Ранее министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе.

В ходе переговоров была «акцентирована важность координации усилий двух стран в целях выполнения меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и борьбы c террористической угрозой».

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