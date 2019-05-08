Источник: СБ ООН 10 мая проведёт закрытое заседание по Сирии
«Заседание (внеочередное) Совбеза по Сирии назначено на утро пятницы, оно будет закрытым», — уточнил собеседник агентства.
Ранее министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Идлибе.
В ходе переговоров была «акцентирована важность координации усилий двух стран в целях выполнения меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и борьбы c террористической угрозой».