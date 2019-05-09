Путин: Россия готова способствовать достижению мира на Ближнем Востоке

Лидер России Владимир Путин направил поздравления руководству Израиля в связи с 71-й годовщиной независимости страны и подтвердил готовность способствовать урегулированию на Ближнем Востоке.

«Путин подтвердил, что Россия намерена и впредь прилагать активные усилия в целях достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Кремля.

Российский президент отметил символичность того, что годовщина независимости Израиля совпадает с Днём Победы, благодаря которой мир избавился от фашизма, а еврейский народ — от истребления.

Путин также высоко оценил двусторонние отношения между странами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества по текущим международным вопросам.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину к соблюдению режима затишья.

6 мая стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта.