Путин: Россия готова способствовать достижению мира на Ближнем Востоке

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Лидер России Владимир Путин направил поздравления руководству Израиля в связи с 71-й годовщиной независимости страны и подтвердил готовность способствовать урегулированию на Ближнем Востоке.
Путин: Россия готова способствовать достижению мира на Ближнем Востоке
  • © РИА Новости

«Путин подтвердил, что Россия намерена и впредь прилагать активные усилия в целях достижения справедливого всеобъемлющего урегулирования на Ближнем Востоке, которое обеспечило бы безопасность и благополучное развитие Израиля, всех стран и народов региона», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте Кремля.

Российский президент отметил символичность того, что годовщина независимости Израиля совпадает с Днём Победы, благодаря которой мир избавился от фашизма, а еврейский народ — от истребления.

Путин также высоко оценил двусторонние отношения между странами и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества по текущим международным вопросам.

Ранее МИД России призвал Израиль и Палестину к соблюдению режима затишья.

6 мая стороны договорились о прекращении огня при посредничестве Египта.

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