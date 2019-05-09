Мадуро рассказал об освобождении Венесуэлы от доллара

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что латиноамериканская страна освобождается от доллара.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление Мадуро, которое транслировало государственное телевидение Венесуэлы.

«Мы освобождаемся от верёвок, от шантажа, от доллара как финансового механизма. Идёт грандиозный исторический процесс, когда народ говорит миру: да, можно производить, можно жить, функционировать без доллара и без финансовой системы гринго», — сказал он.

По его словам, в настоящий момент американские власти преследуют Венесуэлу экономически и финансово, чтобы колонизировать.

«Но они не смогли и не смогут этого сделать, потому что мы переживаем процесс национального освобождения... мы делаем страну более свободную, более независимую, которая идёт по своему собственному пути, думает своей головой и делает вещи своими собственными руками», — добавил он.

Ранее эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.

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