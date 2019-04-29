Эксперт оценил дедолларизацию во внешней торговле России

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил дедолларизацию во внешней торговле России.

«Процессы дедолларизации начали складываться не вчера. Они являются продолжением естественного тренда на становление рубля как устойчивой и крепкой валюты, что и вытесняет доллар из отечественных расчётов», — заявил он.

По его словам, валютная структура, согласно которой за собственный экспорт страна получает национальную валюту, является признаком экономического развития.

Как отметил Трошин, в ряде случаев Россия может пойти навстречу развивающимся странам, которым нужно пополнять валютные резервы и которые не могут себе позволить экспорт за нацвалюту.

«А в целом уменьшение роли доллара в экспорте и импорте при торговле с третьими странами можно назвать позитивной тенденцией, так как доля американской валюты сегодня слишком сильно превышает долю США во внешней торговле и в мире в целом», — сказал эксперт.

В ноябре 2018 года руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах в ряде стран.