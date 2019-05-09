Госсекретарь США Майк Помпео отменил свой визит в Гренландию, который должен был состояться 9 мая.

Об этом сообщает гренландская радиовещательная корпорация KNR.

Отмечается, что пока нет информации о причине отмены визита.

На острове Помпео должен был встретиться с рядом местных высокопоставленных политиков, в частности, с премьер-министр Гренландии Кимом Кильсеном.

Согласно имеющимся данным, Дании пришлось отправить на остров дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасность в рамках визита госсекретаря.

Ранее Помпео отложил свой визит в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.