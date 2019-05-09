Суд в Бразилии постановил арестовать экс-президента страны Темера
Об этом сообщает Globo.
Отмечается, что в пользу этого решения выступили двое судей, а против — один.
Таким образом суд подтвердил обоснованность состоявшегося 21 марта ареста политика, что впоследствии было оспорено адвокатами Темера.
Уточняется, что в настоящий момент экс-президент является фигурантом ряда коррупционных дел.
26 марта Темера после вынесения судом соответствующего решения выпустили из тюрьмы предварительного заключения.