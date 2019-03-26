Экс-президента Бразилии Темера выпустили на свободу

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Бывшего президента Бразилии 78-летнего Мишела Темера после вынесения судом соответствующего решения выпустили из тюрьмы предварительного заключения, передаёт Excelsior.
Экс-президента Бразилии Темера выпустили на свободу
  • Reuters

Отмечается, что политик провёл в заключении четыре дня.

Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов Бразилии в рамках операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в нефтегазовой компании Petrobras, задержали Темера в Сан-Паулу.

Как уточняет euronews, политика подозревают в создании преступной организации, присвоившей около 2 млрд бразильских реалов ($465 млн), в том числе в виде взяток. 

Сам Темер себя виновным не признаёт.

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