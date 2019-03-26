Экс-президента Бразилии Темера выпустили на свободу
- Reuters
Отмечается, что политик провёл в заключении четыре дня.
Pasó cuatro noches en prisión bajo la sospecha de ser el "líder" de una organización criminal.https://t.co/VF0KyEv6Hx— Periódico Excélsior (@Excelsior) 26 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что представители правоохранительных органов Бразилии в рамках операции Lava Jato, касающейся коррупционного скандала в нефтегазовой компании Petrobras, задержали Темера в Сан-Паулу.
Как уточняет euronews, политика подозревают в создании преступной организации, присвоившей около 2 млрд бразильских реалов ($465 млн), в том числе в виде взяток.
Сам Темер себя виновным не признаёт.