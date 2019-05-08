В музее США представили возможное орудие убийства Троцкого

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В Международном музее шпионажа в Вашингтоне представили новый экспонат — ледоруб, которым, как предполагается, был убит революционер Лев Троцкий.
В музее США представили возможное орудие убийства Троцкого
  • globallookpress.com

Об истории артефакта в интервью ТАСС рассказал американский историк Кит Мелтон.

«Я искал его везде... Мне понадобилось 40 лет, чтобы найти его, и ещё три года, чтобы установить его подлинность», — уточнил он.

Как отмечает агентство, ледоруб был обнаружен в 2005 году в доме Аны Алисии Салас, жительницы Мехико.

Женщина уверяла, что объект достался ей в наследство от деда, который был сотрудником тайной полиции.

В сентябре 2018 года сообщалось, что ледоруб, которым был убит один из вождей русской революции, будет представлен публике в Международном музее шпионажа.

Советский государственный деятель Лев Троцкий был выслан из СССР в 1929 году.

Его убили 20 августа 1940 года в собственном доме в Мехико. Исполнителем преступления, предположительно, был агент советских спецслужб Рамон Меркадер. 

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