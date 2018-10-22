В Госдуме предложили отменить реабилитацию Троцкого и Тухачевского

В Госдуме предлагают отменить реабилитацию Льва Троцкого и Михаила Тухачевского. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) направил генеральному прокурору России Юрию Чайке депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов.

Парламентарий пояснил, что Троцкий вошёл в историю России не только как революционер, но и как одиозный политик, чья биография отмечена различными антигосударственными деяниями.

Среди них — участие в «красном терроре», массовые пытки и казни гражданских лиц без суда и следствия, введение практики массовых расстрелов, а также организация «расказачивания» и поддержание рабочих контактов со спецслужбами враждебных СССР государств, в том числе нацистской Германии.

Кроме того, депутат говорит об ответственности Троцкого за «фактическое открытие фронта и сдачу австро-германским и турецким интервентам на разграбление огромных территорий... произошедших в результате срыва мирных переговоров в Брест-Литовске в 1918 году».

По словам Милонова, результатом этих событий стало подписание Советской Россией «похабного» Брестского мира, согласно которому от государства отторгались Украина, значительная часть Прибалтики и Закавказье.

«В связи с этим принятые ОГПУ при СНК СССР и президиумом ЦИК СССР решения о высылке Троцкого и лишении его гражданства не только имели политическую основу, но и фактически констатировали преступную деятельность Троцкого. Признание их необоснованными и политически мотивированными Генеральной прокуратурой России и последующая их отмена — реабилитация Троцкого — не могут считаться политически нейтральными шагами и требуют пересмотра», — следует из обращения.

Деятельность Михаила Тухачевского запомнилась современниками и потомкам зверствами, расстрелами заложников, использованием химического оружия в ходе подавления Тамбовского восстания 1920—1921 годов, отметил Милонов.

По его словам, военачальник также участвовал в совместном с Троцким подавлении Кронштадтского восстания 1921 года и пытался организовать военный заговор с целью свержения сталинского руководства в 1937 году.

При этом большинство связанных с этими событиями документов не находится в открытом доступе, подчеркнул парламентарий.

«Часть из них была уничтожена, в том числе в ходе реабилитации Тухачевского, вероятно, с целью скрыть истинную картину событий. Тогда же было принято политически мотивированное определение №4н-0280/57 от 31.01.1957 военной коллегии Верховного суда СССР, которым Тухачевский был оправдан и реабилитирован за отсутствием состава преступления (суд констатировал отсутствие объективных доказательств в деле антисоветской деятельности обвиняемых). Однако это не означает, что такие факты отсутствуют вовсе, в том числе в архивном фонде», — заявил Милонов.

Он отметил, что предъявленные Троцкому обвинения в организации антисоветской партии, провоцировании антисоветских выступлений и подготовке к вооружённой борьбе против СССР, а Тухачевскому — в организации попытки военного переворота и связях с руководством и спецслужбами других стран могут иметь под собой фактические основания и требуют дополнительного изучения.