Визит Помпео в Россию организуется по просьбе США
- Reuters
«13—14 мая Россию с рабочим визитом посетит государственный секретарь США Майк Помпео. Его может принять президент Российской Федерации Владимир Путин... Визит организуется по американской просьбе», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, поездка «продолжит серию контактов высокого уровня между Россией и США».
Ранее МИД России анонсировал соответствующий визит Помпео.
По заявлениям российских дипломатов, госсекретарь США проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудят в том числе Сирию, Венесуэлу и Украину.