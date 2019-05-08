Число пострадавших при наезде автомобиля в Японии возросло до 15

Число госпитализированных при наезде автомобиля на группу воспитанников детского сада в японском городе Оцу увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает «Киодо».

По данным агентства, травмы получили 13 детей в возрасте от двух до трёх лет, а также двое сопровождающих.

При этом четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что полиция задержала водителей автомобилей, попавших в ДТП, которое привело к наезду.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что при столкновении на перекрёстке двух автомобилей один из них врезался в группу детей с воспитателями, которые ожидали зелёного сигнала светофора у перехода.