Число пострадавших при наезде автомобиля в Японии возросло до 15

Короткая ссылка
Число госпитализированных при наезде автомобиля на группу воспитанников детского сада в японском городе Оцу увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает «Киодо».

По данным агентства, травмы получили 13 детей в возрасте от двух до трёх лет, а также двое сопровождающих.

При этом четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что полиция задержала водителей автомобилей, попавших в ДТП, которое привело к наезду.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что при столкновении на перекрёстке двух автомобилей один из них врезался в группу детей с воспитателями, которые ожидали зелёного сигнала светофора у перехода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить