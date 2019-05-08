В Японии автомобиль наехал на толпу детей
- Reuters
Отмечается, что при столкновении на перекрёстке двух автомобилей один из них врезался в группу воспитанников детского сада, которые вышли на прогулку с воспитателями.
В момент инцидента они ожидали зелёного света светофора для перехода через шоссе.
По данным спасательных служб, в результате происшествия госпитализированы не менее 13 человек.
При этом двое детей и один воспитатель находятся без сознания.
В ноябре сообщалось, что при наезде военного грузовика на дом в японской префектуре Аомори пострадали два человека.