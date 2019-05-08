В Японии автомобиль наехал на толпу детей

В японской префектуре Сига в городе Оцу в результате ДТП автомобиль наехал на толпу детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Отмечается, что при столкновении на перекрёстке двух автомобилей один из них врезался в группу воспитанников детского сада, которые вышли на прогулку с воспитателями.

В момент инцидента они ожидали зелёного света светофора для перехода через шоссе.

По данным спасательных служб, в результате происшествия госпитализированы не менее 13 человек.

При этом двое детей и один воспитатель находятся без сознания.

В ноябре сообщалось, что при наезде военного грузовика на дом в японской префектуре Аомори пострадали два человека.