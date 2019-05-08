В Колорадо в результате стрельбы в школе погиб один учащийся

В результате стрельбы в школе в пригороде Денвера в штате Колорадо погиб один из учащихся. Об этом сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок.

«С бескрайней грустью мы можем подтвердить, что один учащийся из школы STEM погиб сегодня в результате стрельбы», — говорится в заявлении шерифа в Twitter.

Коронер округа Джилл Романн сообщил, что погибший — 18-летний молодой человек, его имя не разглашается.

Как отмечает Associated Press, двое из госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, двое в состоянии средней степени тяжести и один в удовлетворительном состоянии.

Ещё троих пострадавших выписали.

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что президенту США Дональду Трампу доложили о ЧП.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в школе в американском Колорадо ранены семь или восемь человек.