Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
- Reuters
«Не власти Польши сравнивали Туска со Сталиным и Гитлером, а СМИ. Если это происходит, это показывает некоторую политическую атмосферу. Такие сравнения отвратительны», — приводит Rzeczpospolita слова Юнкера.
Ранее польское национальное телевидение TVP показало видеоряд, в котором за изображением Туска следовали видеозаписи с «разделившими» Польшу Сталиным и Гитлером.
Ранее Туск во время выступления с лекцией в Варшавском университете заявил, что Польша не имела и вряд ли будет иметь союзника лучше, чем США.