Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал отвратительным факто того, что польское национальное телевидение сравнило председателя Евросовета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

«Не власти Польши сравнивали Туска со Сталиным и Гитлером, а СМИ. Если это происходит, это показывает некоторую политическую атмосферу. Такие сравнения отвратительны», — приводит Rzeczpospolita слова Юнкера.

Ранее польское национальное телевидение TVP показало видеоряд, в котором за изображением Туска следовали видеозаписи с «разделившими» Польшу Сталиным и Гитлером.

Ранее Туск во время выступления с лекцией в Варшавском университете заявил, что Польша не имела и вряд ли будет иметь союзника лучше, чем США.