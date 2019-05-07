Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал отвратительным факто того, что польское национальное телевидение сравнило председателя Евросовета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.
Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
  • Reuters

«Не власти Польши сравнивали Туска со Сталиным и Гитлером, а СМИ. Если это происходит, это показывает некоторую политическую атмосферу. Такие сравнения отвратительны», — приводит Rzeczpospolita слова Юнкера.

Ранее польское национальное телевидение TVP показало видеоряд, в котором за изображением Туска следовали видеозаписи с «разделившими» Польшу Сталиным и Гитлером.

Ранее Туск во время выступления с лекцией в Варшавском университете заявил, что Польша не имела и вряд ли будет иметь союзника лучше, чем США.

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