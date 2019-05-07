СМИ: Иран объявит 8 мая о решении сократить обязательства по СВПД
- Reuters
По данным агентства, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщит о решении Тегерана послам Великобритании, Франции, России, Китая и Германии.
Кроме того, президент страны Хасан Рухани также напишет письма лидерам пяти стран, в которых будет говориться о том, что Тегеран проявлял сдержанность в течение прошедшего года, но другие стороны соглашения не выполнили свои обязательства, поэтому у Ирана не было другого выхода, кроме как сократить свои обязательства по ядерной сделке.
Ранее в МИД России призвали «здравомыслящих» иностранных партнёров сделать всё возможное для сохранения СВПД.
В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.