СМИ: Иран объявит 8 мая о решении сократить обязательства по СВПД

Иран объявит в среду, 8 мая, о решении сократить обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает IRNA.

По данным агентства, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщит о решении Тегерана послам Великобритании, Франции, России, Китая и Германии.

Кроме того, президент страны Хасан Рухани также напишет письма лидерам пяти стран, в которых будет говориться о том, что Тегеран проявлял сдержанность в течение прошедшего года, но другие стороны соглашения не выполнили свои обязательства, поэтому у Ирана не было другого выхода, кроме как сократить свои обязательства по ядерной сделке.

Ранее в МИД России призвали «здравомыслящих» иностранных партнёров сделать всё возможное для сохранения СВПД.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США своим выходом из Совместного всеобъемлющего плана действий поставили под угрозу всю договорённость по иранской ядерной программе.