Британия примет участие в выборах в Европарламент

Глава аппарата правительства Великобритании Дэвид Лидингтон подтвердил, что Соединённое Королевство будет участвовать в выборах в Европарламент 23 мая.

«Мы очень надеялись, что мы сможем согласовать наш выход (из ЕС. — RT) и заключить соглашение, таким образом, эти выборы не состоялись бы. Учитывая, как мало времени остаётся, к сожалению, завершить этот процесс до указанной даты не представляется возможным», — приводит его слова Sky News.

Лидингтон отметил, что с юридической точки зрения выборы должны состояться и они пройдут.

Ранее ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили представленный премьер-министром Терезой Мэй проект соглашения об условиях брексита.