Porsche заплатит штраф €535 млн из-за «дизельного скандала»
- Reuters
По данным издания, сумма штрафа состоит из двух частей. Уточняется, что €4 млн составит штраф за административные нарушения, а €531 млн предприятие заплатит в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами.
Как отмечается, автоконцерн согласился с этой мерой наказания.
Porsche является дочерним предприятием Volkswagen.
Ранее стало известно, что экс-главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения по «дизельному скандалу».
По данным стороны обвинения, сотрудники концерна Volkswagen вступили в сговор с тем, чтобы исказить показатели выхлопных тестов, зная, что двигатели выпускаемых автомобилей не соответствовали установленным экологическим стандартам.