Porsche заплатит штраф €535 млн из-за «дизельного скандала»

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Прокуратура Штутгарта наложила на автоконцерн Porsche штраф в размере €535 млн в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает Deutsche Welle.
Porsche заплатит штраф €535 млн из-за «дизельного скандала»
  • Reuters

По данным издания, сумма штрафа состоит из двух частей. Уточняется, что €4 млн составит штраф за административные нарушения, а €531 млн предприятие заплатит в качестве компенсации за экономическую выгоду, полученную в результате манипуляций с выхлопными газами.

Как отмечается, автоконцерн согласился с этой мерой наказания.

Porsche является дочерним предприятием Volkswagen.

Ранее стало известно, что экс-главе Volkswagen Мартину Винтеркорну предъявлены обвинения по «дизельному скандалу».

По данным стороны обвинения, сотрудники концерна Volkswagen вступили в сговор с тем, чтобы исказить показатели выхлопных тестов, зная, что двигатели выпускаемых автомобилей не соответствовали установленным экологическим стандартам.

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