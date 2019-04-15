Экс-главе Volkswagen Винтеркорну предъявлены обвинения по «дизельному скандалу»

Прокуратура немецкого Брауншвейга предъявила обвинения пятерым участникам «дизельного скандала», в том числе экс-председателю правления Volkswagen Мартину Винтеркорну.

Как уточняет Bloomberg, бывшее руководство компании обвиняют, в частности, в мошенничестве и нарушении закона о конкуренции.

В Volkswagen отказались комментировать произошедшее.

По данным стороны обвинения, сотрудники концерна вступили в сговор с тем, чтобы исказить показатели выхлопных тестов, зная, что двигатели выпускаемых автомобилей не соответствовали установленным экологическим стандартам.

Ранее стало известно, что районный суд Токио одобрил ходатайство следствия о продлении ареста бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона до 22 апреля.