Суд в Токио продлил арест Карлоса Гона до 22 апреля

Районный суд Токио одобрил ходатайство следствия о продлении ареста бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона до 22 апреля. Об этом сообщает Associated Press.

Таким образом, обвинение получило возможность проводить ежедневные допросы задержанного по новым обвинениям в финансовых преступлениях.

При этом Гон отказывается признать вину в использовании средств Nissan на личные нужды, подчёркивая, что все платежи предназначались для оплаты легитимных услуг.

Его жена, которую вызвали в суд для дачи показаний, также заявляет о невиновности супруга.

Отмечается, что адвокаты арестованного, которые подчёркивают незаконность его задержания, намерены обжаловать продление ареста Гона.

Ранее стало известно, что Гона исключили из совета директоров Nissan.

Карлос Гон был задержан 19 ноября 2018 года по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов.

В начале марта его выпустили из тюрьмы Токио под залог, однако затем токийская прокуратура вновь его арестовала.