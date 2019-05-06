Франция выступает за сохранение России в Совете Европы
- Reuters
«Совет Европы нуждается в России, как Россия и русские нуждаются в Совете Европы», — приводит его слова Europe1.
Макрон подчеркнул, что права России, как страны-участницы Совета Европы, «должны соблюдаться, а Россия, в свою очередь, должна выполнять свои обязательства перед организацией».
Ранее Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня. По его словам, это поможет «не создавать новых разделительных линий в Европе».
Как подчёркивали в Совете Федерации, Россия примет решение относительно членства в СЕ в июне.