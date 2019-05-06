Эрдоган выступил против попыток разжечь споры вокруг С-400
- Reuters
По его словам, отношения, которые Турция установила с разными странами, являются не альтернативой друг другу, а дополнением.
«Я не считаю приемлемыми попытки разжечь споры вокруг покупки С-400», — цитирует Эрдогана Hurriyet.
Ранее Эрдоган предложил американскому коллеге Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400.
Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400.