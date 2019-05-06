Акция «Бессмертный полк» прошла в Японии

Акция «Бессмертный полк» состоялась на территории посольства России в Токио, в шествии приняли участие более 200 человек.

«Здесь собрались наши соотечественники, работающие в Японии, представители посольств СНГ и других стран, чтобы отдать дань светлой памяти тем, кто добыл победу в тяжелейшие для страны годы», — приводит РИА Новости слова российского посла Михаила Галузина.

Он выразил надежду на то, что «Бессмертный полк» будет получать дальнейшую поддержку со стороны русского мира в Японии.

Посол Белоруссии в Японии Руслан Есин, принявший участие в акции, заявил, что мероприятие важно для будущих поколений.

«Именно им мы передаём память о нашей общей победе, и я очень рад, что ряды акции расширяются и в ней уже участвуют представители дружественных стран», — добавил дипломат.

Впервые в шествии в Токио приняла участие посол Израиля в Японии Яффа Бен-Ари.

Ранее акция «Бессмертный полк» впервые прошла на Аляске. 4 мая ФАН передавало, что шествие состоялось в Женеве.