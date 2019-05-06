Акция «Бессмертный полк» впервые прошла на Аляске

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Акция «Бессмертный полк» впервые прошла на Аляске, в городе Анкоридж. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на координатора мероприятия Геннадия Поликахина.
Акция «Бессмертный полк» впервые прошла на Аляске
  • РИА Новости

«Всё было замечательно, пришло 80—100 человек — столько, сколько мы даже и не ожидали, ведь в городе очень небольшая русскоязычная диаспора», — сказал он.

По его словам, в основном это «русские жёны, вышедшие замуж за американцев».

«Женщины вовлекли своих мужей в наши традиции, и те искренне ими прониклись. В шествии также принимал участие американский ветеран ВС США, который держал в руках портрет своего отца, погибшего на фронтах Второй мировой войны», — добавил Поликахин.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке. 4 мая ФАН передавало, что шествие состоялось в Женеве. 

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