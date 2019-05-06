Китай призвал стороны продолжать диалог с КНДР после ракетных испытаний
- Reuters
«Мы обратили внимание на ракетные пуски КНДР, которые были осуществлены 4 мая, а также на реакцию всех заинтересованных сторон», — сказал он во время брифинга. Слова дипломата приводит ТАСС.
Он отметил, что Пекин надеется на продолжение урегулирования ситуации.
Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.
Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон проинформировал американского лидера Дональда Трампа о произошедшем.
Также госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Ким Чен Ын решил испытать ракеты после визита в Россию.