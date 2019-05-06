Помпео: Ким Чен Ын решил испытать ракеты после визита в Россию

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР провела ракетные испытания после визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, где он встречался с президентом Владимиром Путиным.
Помпео: Ким Чен Ын решил испытать ракеты после визита в Россию
  • Reuters
  • © Yuri Gripas/File

«Вы видели, что это произошло сразу же после его визита в Россию. Сразу после того, как он поговорил с Владимиром Путиным, он принял решение предпринять такие действия. Мы всё ещё решаем, какой будет наша реакция», — сказал госсекретарь в эфире CBS.

По словам Помпео, самые жёсткие санкции в отношении Пхеньяна продолжают действовать.

Ранее стало известно, что Северная Корея провела испытательный пуск ракет в направлении Японского моря.

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джон Болтон проинформировал американского лидера Дональда Трампа о произошедшем.

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