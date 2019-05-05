Главы МИД Венесуэлы и России обсудили ВТС
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- РИА Новости
«Говорили о том, как мы можем развивать наше военно-техническое сотрудничество, которое имеет очень большое значение для Венесуэлы», — отметил Арреаса.
По его словам, «у Венесуэлы много российских вооружений и технологий». Он добавил, что также обсуждались вопросы сотрудничества в области финансов, промышленности, культуры, образования и энергетики.
Ранее Лавров заявил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой.