Лавров: Россия будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой. Об этом он сообщил по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой.
Лавров: Россия будет наращивать сотрудничество с Венесуэлой 
  • Reuters

«Разумеется, мы говорили о вопросах двустороннего сотрудничества, договорились продолжать работать над его расширением», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, также были подробно обсуждены шаги, направленные на последовательное выполнение договорённостей, которые были достигнуты между президентами двух стран Владимиром Путиным и Николасом Мадуро в декабре 2018 года.

Также он отметил, что российская сторона приветствовала принимаемые правительством Николаса Мадуро меры по недопущению дальнейшей дестабилизации обстановки.

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