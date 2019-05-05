Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что отдал приказ армии продолжать «массированные атаки» против боевиков, которые ведут ракетные обстрелы из сектора Газа.
Нетаньяху приказал армии «массированно атаковать» боевиков в Газе
  • Reuters

«Сегодня утром я отдал приказ Армии обороны Израиля продолжать массированные атаки против террористических элементов в секторе Газа», — приводит РИА Новости слова Нетаньяху.

Он отметил, что распорядился усилить войска, дислоцированные на границе с Газой.

Ранее стало известно, что армия Израиля разворачивает танковую бригаду на границах сектора Газа на случай эскалации ситуации.

Также израильские военные сообщили, что менее чем за 24 часа из сектора Газа было выпущено 430 ракет в сторону Израиля.

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