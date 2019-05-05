В Армии обороны Израиля заявили о 430 запущенных из сектора Газа ракетах

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Израильские военнослужащие сообщили, что менее чем за 24 часа из сектора Газа было выпущено 430 ракет.

Об этом сообщается в Twitter ведомства.

«Менее чем за 24 часа из сектора Газа было выпущено 430 ракет», — уточняется в тексте.

При этом в ведомстве добавили, что в ответ на действия палестинской стороны израильские военные атаковали 200 целей в анклаве.

Ранее стало известно, что житель израильского города Ашкелон, получивший ранения при ракетной атаке из сектора Газа, скончался в больнице.

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