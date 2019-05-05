В Северной Македонии открылись участки на выборах президента

В Северной Македонии открылись избирательные участки для проведения второго тура выборов президента страны.

Как сообщат ТАСС, в 07:00 по местному времени (08:00 мск) по всей стране открылись 3480 избирательных участков.

Граждане выбирают во втором туре президента страны из двух кандидатов: выдвиженца правящего Социал-демократического союза (СДСМ) Стево Пендаровски и претендента от крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Горданы Силяновски-Давковой.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.