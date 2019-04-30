Трамп передал в сенат протокол о приёме Северной Македонии в НАТО

Американский лидер Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Северная Македония является надёжным партнёром США в области безопасности, а её членство в НАТО будет напрямую выгодно стратегическим интересам США и НАТО», — говорится в заявлении Трампа.

В январе в парламенте Македонии утвердили закон о внесении поправок в Конституцию для переименования страны в Северную Македонию.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует данное событие и «с нетерпением ждёт» Северную Македонию в альянсе.

Сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Артём Улунян в ходе беседы с НСН указал, что переименование Македонии открывает ей путь в ЕС.