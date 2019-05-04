Акция «жёлтых жилетов» 4 мая стала самой малочисленной из всех
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Об этом пишет RT France со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.
Le ministère de l'Intérieur, dont les chiffres sont régulièrement contestés par les #Giletsjaunes, annonce 18 900 manifestants en France, ce qui représenterait la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement.#Acte25#ActeXXV— RT France (@RTenfrancais) 4 мая 2019 г.
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Ранее во Франции прошла 25-я акция протестов против политики администрации Эммануэля Макрона. RT вёл прямую трансляцию.
13 апреля участие в акциях протеста «жёлтых жилетов» в различных французских городах приняли более 30 тыс. человек.