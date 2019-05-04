Акция «жёлтых жилетов» 4 мая стала самой малочисленной из всех

Акция движения «жёлтых жилетов» в субботу, 4 мая, собрала в целом по стране 18,9 тыс. человек, что является самой малочисленной акцией с начала протестов в ноябре 2018 года.

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