Акт XXV: во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»

Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов. Это первая акция протеста «жёлтых жилетов» после массовых первомайских выступлений, в которых, по различным оценкам, приняли участие 150—300 тыс. человек. Ранее власти объявили о запрете на проведение демонстраций в некоторых районах. В частности, в Париже нельзя собираться на Елисейских Полях и в районе Нотр-Дама. На улицы городов выведены усиленные полицейские патрули. RT ведёт прямую трансляцию.