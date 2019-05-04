Акт XXV: во Франции проходят протесты «жёлтых жилетов»

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RT
Тысячи протестующих против политики администрации Эммануэля Макрона в 25-й раз вышли на улицы французских городов. Это первая акция протеста «жёлтых жилетов» после массовых первомайских выступлений, в которых, по различным оценкам, приняли участие 150—300 тыс. человек. Ранее власти объявили о запрете на проведение демонстраций в некоторых районах. В частности, в Париже нельзя собираться на Елисейских Полях и в районе Нотр-Дама. На улицы городов выведены усиленные полицейские патрули. RT ведёт прямую трансляцию.

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