Эксперт прокомментировал слова Трампа об отношениях России и США

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Анна Лушникова
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в разговоре с RT заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что у России и Соединённых Штатов есть огромный потенциал для хороших отношений.
Эксперт прокомментировал слова Трампа об отношениях России и США
  • Reuters

«Трамп сейчас чувствует себя в большей степени свободным на российском направлении, так как доклад Мюллера оказался мыльным пузырём. Но теперь все его враги будут под микроскопом рассматривать любой жест президента в адрес России. Дональд Трамп — один из немногих в американской элите, кто смотрит на отношения с Россией через призму реализма и прагматизма, конкретных национальных интересов США, а не какой-то оголтелой идеологии. Диалог между нашими странами необходим, потому что мы две ядерные державы — и от того, как будут складываться наши взаимоотношения, напрямую зависит судьба всего мира», — считает он.

По словам эксперта, основная задача на данном этапе заключается «не в улучшении отношений, а в уходе от конфронтации». 

«Необходимо создать двусторонний механизм контроля. Трампу сейчас нелегко, на него давит не только антироссийский истеблишмент, но и те ястребы, с которыми он видится почти каждый день. Так что сейчас нам необходимо остановить неуправляемую эскалацию», — сказал Блохин.

Ранее Трамп назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.

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