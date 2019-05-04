В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
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- РИА Новости
Как пишет ФАН, шествие прошло от отеля «Англетер» на набережной Монблан до штаб-квартиры ООН.
Живущие и работающие в Швейцарии граждане России и республик бывшего СССР отдали дань памяти своим родным и близким, информирует ТАСС.
По данным агентства, в акции в Женеве приняли участие более 200 человек.
Ранее шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на центральной набережной катарской Дохи.
Как передавал сайт «Москва 24», в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в Москве, примут участие более миллиона человек.