В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

В Женеве в субботу, 4 мая, прошла акция «Бессмертный полк», жители города несли портреты погибших во время Великой Отечественной войны родственников под песню «Катюша».

Как пишет ФАН, шествие прошло от отеля «Англетер» на набережной Монблан до штаб-квартиры ООН.

Живущие и работающие в Швейцарии граждане России и республик бывшего СССР отдали дань памяти своим родным и близким, информирует ТАСС.

По данным агентства, в акции в Женеве приняли участие более 200 человек.

Ранее шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на центральной набережной катарской Дохи.

Как передавал сайт «Москва 24», в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в Москве, примут участие более миллиона человек.