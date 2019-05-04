В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

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В Женеве в субботу, 4 мая, прошла акция «Бессмертный полк», жители города несли портреты погибших во время Великой Отечественной войны родственников под песню «Катюша».
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
  • Архивное фото © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как пишет ФАН, шествие прошло от отеля «Англетер» на набережной Монблан до штаб-квартиры ООН.

Живущие и работающие в Швейцарии граждане России и республик бывшего СССР отдали дань памяти своим родным и близким, информирует ТАСС.

По данным агентства, в акции в Женеве приняли участие более 200 человек.

Ранее шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на центральной набережной катарской Дохи. 

Как передавал сайт «Москва 24», в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в Москве, примут участие более миллиона человек. 

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