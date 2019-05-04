Новый император Японии впервые обратился к народу

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Японский император Нарухито, вступивший недавно на престол, впервые обратился к народу с речью.

Об этом сообщает «Киодо».

Как сообщает РИА Новости, он поблагодарил людей за их поздравления.

«Я рад возможности видеть вас после вступления на престол и глубоко благодарен вам за поздравления. Молюсь за ваше здоровье и счастье, а также за то, чтобы наша страна вместе с другими странами стремилась к миру и достигла ещё большего процветания», — сказал император в короткой речи, которую транслировали японские телеканалы.

Ранее японский наследный принц Нарухито вступил в полномочия императора страны.

Президент России Владимир Путин поздравил его со вступлением на престол. 

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