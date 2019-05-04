Бутина надеется выйти из американской тюрьмы к концу ноября
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, Мария надеялась, что она будет отпущена к настоящему моменту. Сейчас она надеется, что к 23 ноября наконец-то станет свободной женщиной», — сказал священнослужитель.
По его словам, срок заключения россиянки истекает в конце года, но за хорошее поведение её могут отпустить раньше.
Священник также добавил, что Бутина в настоящий момент пребывает в хорошем настроении.
Ранее «Известия» сообщали, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.