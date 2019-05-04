Бутина надеется выйти из американской тюрьмы к концу ноября

Посещающий Марию Бутину православный священник Виктор Потапов заявил, что россиянка, приговорённая в США к 18 месяцам тюрьмы, надеется выйти на свободу к 23 ноября.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, Мария надеялась, что она будет отпущена к настоящему моменту. Сейчас она надеется, что к 23 ноября наконец-то станет свободной женщиной», — сказал священнослужитель.

По его словам, срок заключения россиянки истекает в конце года, но за хорошее поведение её могут отпустить раньше.

Священник также добавил, что Бутина в настоящий момент пребывает в хорошем настроении.

Ранее «Известия» сообщали, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.