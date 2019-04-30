В России предложили создать «список Бутиной»
По словам инициатора документа, депутата КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.
«На примере гражданина России лётчика Константина Ярошенко можно понять, чего опасалась Мария Бутина и почему была вынуждена совершить самооговор», — заявил депутат.
Ранее Валерий Бутин, отец Марии Бутиной, в интервью RT заявил, что защита осуждённой россиянки не будет обжаловать приговор американского суда из-за «технических вопросов».
Суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.