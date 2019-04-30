В России предложили создать «список Бутиной»

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В России может появиться «список Бутиной», куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутатский запрос на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам инициатора документа, депутата КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.

«На примере гражданина России лётчика Константина Ярошенко можно понять, чего опасалась Мария Бутина и почему была вынуждена совершить самооговор», — заявил депутат.

Ранее Валерий Бутин, отец Марии Бутиной, в интервью RT заявил, что защита осуждённой россиянки не будет обжаловать приговор американского суда из-за «технических вопросов».

Суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Россиянку задержали в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

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