Отец Бутиной рассказал, почему его дочь не будет обжаловать приговор

Валерий Бутин, отец Марии Бутиной, в интервью RT заявил, что защита осуждённой россиянки не будет обжаловать приговор американского суда из-за «технических вопросов».

«Это больше технические вопросы. Во-первых, в связи с имеющейся сделкой определённые ограничения для обжалования существуют. Во-вторых, по времени, которое отведено ей судом в качестве наказания, вопрос апелляционного обжалования останется примерно на такое же время», — отметил он.

По его словам, Бутина и её близкие отрицательно отреагировали на решение суда, поскольку не были готовы к такому жёсткому и несправедливому приговору.

Валерий Бутин добавил, что его дочь уже отбыла в заключении 9,5 месяцев из 18 назначенных ей судом.

«Сложно говорить, как всё будет складываться. Для нас сейчас основная задача, чтобы она прибыла домой, особенно с учётом нового срока, который ей назначен судом», — заявил он.

Ранее суд в США приговорил Бутину к 1,5 года тюремного заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».