Консерваторы и лейбористы понесли потери по итогам выборов в местные органы власти Англии

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Консервативная и Лейбористская партии Великобритании понесли потери по итогам выборов в местные органы власти Англии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что консерваторы утратили контроль над 49 местными советами, лишившись более 1,3 тыс. мест, сохранив в итоге контроль над 93 советами.

Лейбористы же потеряли преимущество в шести местных советах, лишившись более чем 80 мест. Под их контролем теперь 60 местных органов власти.

Уточняется, что плохо прошли выборы и у Партии независимости Великобритании, которая потеряла 145 мест в местных советах и больше не контролирует ни один из них.

Успешнее всего на выборах выступила Либерально-демократическая партия, получившая 12 местных советов, взяв в итоге под свой контроль 18.

Малые партии получили контроль над 77 советами, отвоевав у трёх крупных фракций Великобритании 43 совета.

Ранее опрос показал отношение британцев к Консервативной партии.

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