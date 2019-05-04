Консерваторы и лейбористы понесли потери по итогам выборов в местные органы власти Англии
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что консерваторы утратили контроль над 49 местными советами, лишившись более 1,3 тыс. мест, сохранив в итоге контроль над 93 советами.
Лейбористы же потеряли преимущество в шести местных советах, лишившись более чем 80 мест. Под их контролем теперь 60 местных органов власти.
Уточняется, что плохо прошли выборы и у Партии независимости Великобритании, которая потеряла 145 мест в местных советах и больше не контролирует ни один из них.
Успешнее всего на выборах выступила Либерально-демократическая партия, получившая 12 местных советов, взяв в итоге под свой контроль 18.
Малые партии получили контроль над 77 советами, отвоевав у трёх крупных фракций Великобритании 43 совета.
Ранее опрос показал отношение британцев к Консервативной партии.