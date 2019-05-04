Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера

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Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера Алексея Иванова.

Об этом говорится на сайте Минюста США.

«Обвиняемый вступил в сговор с целью рассылки миллионам интернет-пользователей вредоносной рекламы, которая призвана взламывать и заражать компьютеры жертв вредоносным программным обеспечением», — указывается в заявлении.

Иванов обвиняется в одном преступном эпизоде сговора с целью мошенничества, четырёх эпизодах мошенничества и одном эпизоде компьютерного мошенничества.

«Киберпреступники, которые вредят людям как в Соединённых Штатах, так и ​​во всём мире, не могут полагаться на фальшивые личности и международные границы, чтобы избежать правосудия», — сказал помощник генерального прокурора Брайан Бенчковски.

Ранее в США суд приговорил россиянина Юрия Мартышева к шести с половиной годам заключения по обвинению в кибермошенничестве.

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