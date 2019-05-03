Делегация правительства нацсогласия Ливии приедет в Россию
- Reuters
«МИД России выразил желание пригласить делегацию, которую я возглавлю. Вы знаете, что в Москве сейчас выходные и праздники, я буду в Москве после выходных», — приводит РИА Новости слова главы президентского совета Ливии при правительстве национального согласия Ахмеда Майтыга.
Он отметил, что правительство национального согласия Ливии намерено в ходе встречи, запланированной в Москве на ближайшее время, возобновить ряд российско-ливийских проектов.
Ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой обсудил варианты решения военно-политического кризиса в стране.