Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 3 мая, на церемонии вступления в должность нового главкома объединёнными вооружёнными силами альянса напомнил о «сдерживании СССР», остановке «войн на Балканах» и помощи в победе над террористами в Афганистане.
Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток
  • Reuters

«Это одна из самых важных военных должностей в мире. Те, кто занимал этот пост, командовали альянсом во время холодной войны, сдерживая СССР. Они остановили жестокие войны на Балканах, помогали победить «Аль-Каиду»* в Афганистане и распространять свободу и демократию среди стран Европы», — цитирует РИА Новости генсека.

По его словам, время командования предыдущего главкома силами НАТО Кёртиса Скапаротти «было отмечено всё более агрессивными действиями со стороны России и продолжающимися угрозами со стороны терроризма, нестабильностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Ранее верховный главнокомандующий объединёнными Вооружёнными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти передал полномочия своему преемнику Тоду Уолтерсу.

В апреле Столтенберг, выступая в конгрессе США, заявил, что «у свободы есть враги», которых необходимо сдерживать.

Он отметил, что «Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ** нельзя победить диалогом».  

Его заявление прокомментировали в МИД России.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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