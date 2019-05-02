Лидер Боливии похвалил стойкость Венесуэлы на фоне санкций США

Лидер Боливии Эво Моралес выступил против какого-либо вмешательства в дела Венесуэлы, он также выразил восхищение тем, как Каракас отстаивает свою демократию.

«В Венесуэле ни переворота, ни интервенции​​​. Поддерживаем диалог между венесуэльцами без какого-либо вмешательства. Наше восхищение и солидарность братскому народу Венесуэлы, который, несмотря на экономическую блокаду со стороны США, с достоинством стоит на защите своей демократии», — написал Моралес в Twitter.

Ранее Моралес заявил о провале попытки США организовать переворот в Венесуэле.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.