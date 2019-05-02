В Госдепе допустили встречу Лаврова и Помпео в Финляндии 6 мая

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может состояться в Финляндии 6 мая, сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

По его словам, контакт может состояться в рамках министерского заседания Арктического совета в Рованиеми.

«Он (Лавров. — RT) будет там. Я ожидаю, что у госсекретаря будет такая возможность», — цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

Он добавил, что ситуация в Венесуэле может быть частью этой дискуссии.

Ранее Лавров и Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудили ситуацию в Венесуэле.

С российской стороны было подчёркнуто, что вмешательство Вашингтона во внутренние дела суверенного государства, угрозы в адрес его руководства — грубейшее нарушение международного права.