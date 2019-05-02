В WikiLeaks пообещали бороться за Ассанжа до победного конца

Сотрудники WikiLeaks пообещали бороться за основателя организации Джулиана Ассанжа до победного конца, отметив, что «битва будет долгой и трудной».

«Наша битва только началась, она будет долгой и трудной, однако мы рассчитываем на то, что общественность поймёт всю важность этого дела. Мы будем бороться до победного конца», — цитирует ТАСС представителя WikiLeaks Кристинна Храфнссона.

Ранее в WikiLeaks заявили о серьёзной обеспокоенности состоянием здоровья Ассанжа.

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог.

Слушание по делу о его экстрадиции в США пройдёт 30 мая.