Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
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В ходе первомайской манифестации в Париже пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова. Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать её как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка — получила удары дубинкой.
Как сообщает РИА Новости, журналистке назначили освидетельствование в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Отмечается, что в больнице, куда обратилась Виктория Иванова, у неё диагностировали сотрясение мозга и ушибы.
Ранее президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут прокомментировал инцидент с журналисткой РИА Новости в Париже.