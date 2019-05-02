Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции

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Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции
  • ©ELYxandro cegarra
  • globallookpress.com

В ходе первомайской манифестации в Париже пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова. Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать её как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка — получила удары дубинкой.

Как сообщает РИА Новости, журналистке назначили освидетельствование в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что в больнице, куда обратилась Виктория Иванова, у неё диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Ранее президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут прокомментировал инцидент с журналисткой РИА Новости в Париже.

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