Глава IFJ прокомментировал инцидент с журналисткой РИА Новости в Париже

Президент Международной федерации журналистов (IFJ) Филипп Лерут осудил действия французской полиции в отношении корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой во время манифестации в Париже.

«Я осуждаю жестокую расправу над корреспондентом РИА Новости в Париже, когда она освещала беспорядки во время первомайской демонстрации», — приводит его слова РИА Новости.

Лерут отметил, что Виктория Иванова «чётко идентифицировала себя как журналиста и могла стать целью именно по этой причине».

Ранее сообщалось, что в ходе первомайской манифестации в Париже пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.

Несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать её как работника СМИ, она подверглась атаке со стороны сил правопорядка — получила удары дубинкой.

МИД России, в свою очередь, призвал провести тщательное расследование инцидента с корреспондентом РИА Новости.